В выходные в Сараевском районе произошло три ДТП, есть пострадавшая

Водитель «ВАЗ-21074», житель поселка Зеркальные Пруды, не уступил на светофоре дорогу водителю из Рязани, который ехал на «Ладе Приоре». В результате столкновения 63-летняя пассажирка «Лады» пострадала. Ей оказали медпомощь.

В выходные в Сараевском районе произошло три ДТП. Об этом сообщил ИД «Пресса».

По данным ГАИ, две аварии случились в субботу, 14 сентября, на дороге Сапожок — Сараи — Борец — Шацк.

Первое ДТП произошло в 9.40 утра. 30-летний житель села Морозовы-Борки Сапожковского района двигался на мотоцикле «Днепр», не уступил дорогу «Ладе Гранте», за рулем которой был 69-летний житель Сараев. Транспортные средства столкнулись. Никто не пострадал.

В 16.00 на том же участке дороги столкнулись два автомобиля. Водитель «ВАЗ-21074», житель поселка Зеркальные Пруды, не уступил на светофоре дорогу водителю из Рязани, который ехал на «Ладе Приоре». В результате столкновения 63-летняя пассажирка «Лады» пострадала. Ей оказали медпомощь.

В воскресенье, 15 сентября, на улице 1 Мая автомобиль Datsun въехал в стоящий МАЗ. Пострадавших в этом ДТП нет.