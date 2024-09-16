В Свердловской области в поле нашли школьницу с пробитой головой

В Свердловской области в поле нашли школьницу с пробитой головой. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, накануне днем девочка ушла гулять, а спустя несколько часов возвращалась обратно в село Мостовское под Верхней Пышмой. Она проводила подругу и пропала.

12-летнюю девочку нашли через пять часов в поле. Она лежала без сознания на тропинке недалеко от дома. Кроме травмы головы у нее обнаружили перелом руки.

По одной из версий, подростка могла сбить машина. Также не исключается, что на школьницу напали.

Она госпитализирована в тяжелом состоянии.