В Скопине мотоциклист врезался в экскаватор, момент попал на видео
На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в движущийся трактор. От удара водителя мотоцикла отбросило вперед.
В Скопине мотоциклист врезался в экскаватор. Видео с моментом ДТП опубликовали в Telegram-канале «аТипичная Рязань».
Авария произошла днем 13 сентября на улице Рязанской. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в движущийся трактор. От удара водителя мотоцикла отбросило вперед.
Информации о состоянии мотоциклиста информации нет.