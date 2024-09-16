В Сараевском районе мошенники обманули пожилую жительницу столицы

Она перевела на «резервный» счет 100 тысяч рублей.

В Сараевском районе мошенники обманули пожилую жительницу столицы. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил ИД «Пресса».

В полицию обратилась пенсионерка. Выяснилось, что женщина приехала в Сараи из Москвы в гости. Ей позвонили неизвестные и убедили, что ее данные попали в руки злоумышленников, которые хотят оформить кредит на ее имя. Чтобы этого не произошло, попросили перечислить деньги на безопасный счет. Женщина поехала в Рязань и перевела мошенникам 100 тысяч рублей.

Через некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 ч. 2 УК РФ).