В Ряжске полицейские поймали пьяного водителя иномарки

Инцидент произошел 11 сентября. Полицейские остановили автомобиль «Хендай Акцент», под управлением 63-летнего водителя, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения.

В Ряжске полицейские поймали пьяного водителя иномарки. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Инцидент произошел 11 сентября. Полицейские остановили автомобиль «Хендай Акцент», под управлением 63-летнего водителя, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения.

По результатам медосвидетсвования у него обнаружено 0,304 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.