В Рязанской области увеличат размер выплат пострадавшим в ЧС

Кроме того, повысят размер единовременной материальной помощи. Также вырастет финансовая помощь из-за частичной и полной утраты имущества.

В Рязанской области планируют увеличить размер выплат пострадавшим в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Соответствующие изменения подготовили минтруда и соцзащиты, проект закона опубликовали на сайте областного правительства.

Выплаты увеличат:

членам семей погибших с одного до 1,5 миллиона рублей на каждого погибшего;

получившим тяжкий вред здоровью с 400 до 600 тысяч рублей на человека,

людям, получившим легкий вред здоровью с 200 до 300 тысяч рублей на человека.

Кроме того, повысят размер единовременной материальной помощи с 10 до 15 тысяч рублей. Также вырастет финансовая помощь из-за частичной утраты имущества с 50 до 75 тысяч рублей, при полной потере имущества планируют выплачивать по 150 тысяч рублей.

Согласно проекту, размер выплат поменяют в соответствии с федеральными правилами предоставления субсидий на эти цели.