В Рязани умер ветеран Великой Отечественной войны Леонид Окрут

Ему было 92 года. Его похоронят 17 сентября.

Умер ветеран Великой Отечественной войны Леонид Окрут. Об этом сообщает КП-Рязань .

Ему было 92 года. Его похоронят 17 сентября.

Когда Леониду было 9 лет он начал партизанить в отряде своего отца. После войны он поступил в Рязанское артиллерийское училище, служил на разных должностях в ракетных войсках стратегического назначения. В звании подполковника вышел в отставку. Работал военруком в школе № 48.

Награжден медалью «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и орденом Отечественной войны II степени.