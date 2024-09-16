В Рязани умер ветеран Великой Отечественной войны Леонид Окрут
Ему было 92 года. Его похоронят 17 сентября.
Умер ветеран Великой Отечественной войны Леонид Окрут. Об этом сообщает
Ему было 92 года. Его похоронят 17 сентября.
Когда Леониду было 9 лет он начал партизанить в отряде своего отца. После войны он поступил в Рязанское артиллерийское училище, служил на разных должностях в ракетных войсках стратегического назначения. В звании подполковника вышел в отставку. Работал военруком в школе № 48.
Награжден медалью «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и орденом Отечественной войны II степени.