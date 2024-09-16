В Рязани предотвратили контрабанду военной аппаратуры связи

Житель Рязанской области отправил нелегальную посылку в одну из стран СНГ.

В Рязани предотвратили контрабанду военной аппаратуры связи. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщила пресс-служба Центрального таможенного управления.

Почтовую посылку с семью комплектами оборудования выявили сотрудники Тульской таможни совместно с рязанским управлением ФСБ. Установлено, что ее отправил житель Рязанской области в одну из стран СНГ.

Содержимое отправления изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда боеприпасов, иного вооружения, военной техники).

Фото: Центральное таможенное управление.