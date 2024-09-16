В Рязани подвели итоги турнира среди офисных и производственных команд

В этом году в направлении «Экспертная «Фабрика процессов» лучшими стали представители команды «Фибратек».

В Региональном центре компетенций Агентства развития бизнеса подвели итоги региональных турниров по «Фабрике процессов» и «Фабрике офисных процессов». Они проводятся в рамках национального проекта «Производительность труда» с целью популяризации бережливого производства, обмена опытом между представителями рязанских компаний, получения навыков командообразования.

В этом году в направлении «Экспертная «Фабрика процессов» лучшими стали представители команды «Фибратек».

Соревнования среди офисных работников проводились в регионе впервые. По итогам места в направлении «Офисная фабрика процессов» распределились следующим образом:

I место ― АО «Рязанский радиозавод»;

II место ― «Оптический дом»;

III место ― «Фибратек».

Участники, занявшие призовые места, награждаются поездкой в СберУниверситет, рязанскую организацию с примером «образцового» офисного пространства, а также памятными сувенирами. Церемония награждения пройдет 24 сентября.

Напомним, первый тренинг «Фабрика процессов» в Рязанской области тренеры РЦК провели в марте 2020 года. За это время принципам бережливого производства обучились свыше 2500 сотрудников предприятий. Как ранее отметили представители Федерального центра компетенций, рязанская «Фабрика процессов» ― одна из самых оснащенных в стране.