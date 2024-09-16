В Рязани на Северной окружной установят информационное табло за 3,2 миллиона

Работы выполнят в течение 60 дней с подписания контракта.

На Северной окружной установят информационное табло около надземного перехода. Начальная цена тендера на госзакупках три миллиона 277 тысяч 389 рублей.

В документах указано, что место выполнения работ по установке светофорного объекта — Северная окружная дорога, в районе надземного перехода на остановке «Борковский карьер». Кроме того, табло подключат к городской подсистеме.

Как написано в сопроводительных документах закупки, оборудование должно быть новым. Табло — модульная конструкция с несущей рамой с кожухом, светодиодным экраном, видеокамерой, термошкафом и щитом питания. При этом, экран предназначен для круглосуточной работы.

Заказчик — ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области». Работы выполнят в течение 60 дней с подписания контракта.

Фото — сайт «Дирекции дорог Рязанской области».