В Рязани мужчина хотел до смерти забить тещу сковородой

Мужчину задержали. Ранее он был неоднократно судим за угрозы убийством.

В Рязани мужчина хотел до смерти забить тещу сковородой. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел ночью 16 сентября. 52-летняя рязанка выпивала дома вместе с зятем. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил сковороду и пригрозил убийством, если родственница не замолчит. Женщина попыталась остановить зятя, но тот только еще больше рассердился и ударил рязанку сковородой по голове.

Женщина скрылась вызвала полицию. Мужчину задержали. Ранее он был неоднократно судим за угрозы убийством.

Отмечается, что после установления степени тяжести телесных повреждений рязанки в отношении злоумышленника будет возбуждено уголовное дело по факту нанесения травм.