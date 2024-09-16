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В ночь на вторник на пяти улицах Рязани отключат холодную воду
Ресурса не будет c 22:00 16 сентября до 05:00 17 сентября.

В ночь на вторник на пяти улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».

Ресурса не будет c 22:00 16 сентября до 05:00 17 сентября. Список адресов:

  • улица Лево-Лыбедская, дом № 34 (Рязанский государственный цирк);
  • улица Ленина, дом № 28 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области);
  • улица Николодворянская, дома №№ 14, 16, 18;
  • улица Полонского, дома №№ 1 корп. 1 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 1/54 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 1/54 (ГКУ УКС Рязанской области), 2 корп.1, 4, 4 корп.1, 6, 7 (ГКУ Рязанской области ЦИТ Рязанской области), 9 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области);
  • Соборная площадь, дома №№ 2, 6, 14 (Центр развития креативных индустрий), 18, 21.