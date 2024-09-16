В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
ВС РФ поразили инфраструктуру украинского военного аэродрома, цех по производству БПЛА и четыре склада их хранения. ВКС сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
ВС РФ поразили инфраструктуру украинского военного аэродрома, цех по производству БПЛА и четыре склада их хранения. ВКС сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.
Потери украинских войск за сутки составили до 1915 человек.