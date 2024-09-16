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В Госдуме поддержали лицензирование каждой точки розничной продажи алкоголя
Стоимость лицензии составит 20 тысяч рублей в год.

Госдума планирует ввести лицензии на розничную продажу алкоголя для каждой торговой точки. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщили РИА Новости.

Комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять соответствующий законопроект в первом чтении. Стоимость лицензии составит 20 тысяч рублей в год. По оценкам авторов, эта мера увеличит поступления в региональные бюджеты на один млрд рублей в год — до 4,8 млрд рублей.

Размер пошлины для одной точки снизится с нынешних 65 тыс. руб., но рост сборов произойдет за счет торговых сетей, управляющих множеством магазинов.

«Текущий размер госпошлины непосилен для малых предприятий, что приводит либо к прекращению их деятельности, либо к продаже алкоголя без лицензии», — считают депутаты.

Новый порядок создаст равные условия для всех участников рынка и защитит конкуренцию.