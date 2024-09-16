В Челябинске школьник набросился на одноклассников с молотком и ножом

В Челябинске школьник набросился на одноклассников с молотком и ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел утром в понедельник, 16 сентября, в коррекционной школе № 68. Один из учеников пронес в школу молоток и нож и набросился на одноклассников во время урока.

Ранения получили трое детей. Одна из пострадавших школьниц в тяжёлом состоянии доставлена в реанимацию, еще двух пострадавших осматривают на месте.

В школе работают следователи.

Позже стало известно, что напавший на одноклассников 13-летний подросток пытался покончить с собой.