В Белгороде после обстрела ВСУ загорелись машины и дом
Один из снарядов попал в квартиру на 15-этаже дома. Выбиты стекла и разрушены балконы. Кроме того, ВСУ нанесли удар по парковке.
Утром в понедельник, 16 сентября, ВСУ обстреляли Белгород. После атаки загорелись автомобили и дом. Об этом сообщил SHOT.
Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что примерно в 6:30 утра в небе над городом прогремело несколько взрывов. Сработала система ПВО.
Как пишет SHOT, один из снарядов попал в квартиру на 15-этаже дома. Выбиты стекла и разрушены балконы. Кроме того, ВСУ нанесли удар по парковке.
Информации о пострадавших нет.