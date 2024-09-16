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В Белгороде после обстрела ВСУ загорелись машины и дом
Один из снарядов попал в квартиру на 15-этаже дома. Выбиты стекла и разрушены балконы. Кроме того, ВСУ нанесли удар по парковке.

Утром в понедельник, 16 сентября, ВСУ обстреляли Белгород. После атаки загорелись автомобили и дом. Об этом сообщил SHOT.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что примерно в 6:30 утра в небе над городом прогремело несколько взрывов. Сработала система ПВО.

Как пишет SHOT, один из снарядов попал в квартиру на 15-этаже дома. Выбиты стекла и разрушены балконы. Кроме того, ВСУ нанесли удар по парковке.

Информации о пострадавших нет.