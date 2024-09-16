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СВР: Украина хочет инсценировать удар России по детскому учреждению
Украина рассчитывает, что инсценированный удар повысит боевой дух ВСУ, снимет ограничения Запада на использование ракет вглубь России.

Украина хочет инсценировать ракетный удар России по детскому учреждению — больнице или детскому саду на территории, контролируемой Киевом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Службу внешней разведки РФ.

Как говорится в сообщении, Украина рассчитывает, что инсценированный удар повысит боевой дух ВСУ, снимет ограничения Запада на использование ракет вглубь России и заручиться поддержкой стран Глобального Юга.

По данным Службы внешней разведки России, США также планируют использовать инсценированный удар, чтобы усилить давление на Иран и КНДР, заявив, что он был нанесен ракетами этих стран.