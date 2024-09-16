«Страна.ua»: украинцев ждет тяжелая зима

В холодное время года страна может столкнуться с массовыми отключениями света.

Жителей Украины ждет тяжелая зима из-за повреждения или уничтожения большого количества ТЭЦ. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на издание «Страна.ua».

В холодное время года страна может столкнуться с массовыми отключениями света.

В Киеве и ряде восточных регионов уже вводят графики отключения электричества. Свет появляется в домах всего на пару часов, после чего подачу электричества снова приостанавливают.