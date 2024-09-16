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Скончался двукратный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Александр Барышников
Ему было 75 лет.

Скончался двукратный призер Олимпийских игр по легкой атлетике, толкатель ядра, заслуженный мастер спорта СССР и рекордсмен страны Александр Барышников. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на комитет по физической культуре и спорту Санкт Петербурга.

Ему было 75 лет.

На Олимпиаде 1976 года в Монреале Барышников завоевал бронзовую награду, а через четыре года на Олимпиаде-80 в Москве стал серебряным призером.

За свои достижения был награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За трудовое отличие».