Школьник, напавший на одноклассников в Челябинске, пытался покончить с собой

Школьник, напавший на одноклассников в Челябинске, пытался покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 13-летний школьник, напавший с молотком на одноклассников, пытался совершить суицид. Сейчас он также находится в больнице.

Он успел ранить четырех человек, среди которых 57-летняя учительница, которая пыталась отобрать у него молоток. Остальным пострадавшим 13 лет, одна из них в тяжелом состоянии.