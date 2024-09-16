Рязанская область заняла 66 место в рейтинге по уровню затрат на топливо

В Рязанской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи на ЖКУ и топливо в 2023 году составила 10,7% или 4208 рублей в месяц.

Рязанская область заняла 66 место в рейтинге по доле расходов населения на ЖКУ и топливо. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщило РИА «Новости».

В рейтинг специалисты включили затраты на топливо для отопления и освещения жилых помещений.

В приведенной таблице указано, что в Рязанской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи на ЖКУ и топливо в 2023 году составляет 10,7 процента или 4 208 рублей в месяц.

Дороже всего в 2023 году услуги ЖКУ обошлись в Чукотском автономном округе — более 9300 рублей в месяц, дешевле — в Астраханской области, регион вышел на первое место с ежемесячной суммой в 3667 рублей.