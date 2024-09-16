Рязанская дирекция благоустройства получила взятку за приемку ремонта дороги

Фактически работы на участке не были выполнены.

Рязанская дирекция благоустройства получила взятку за приемку ремонта дороги. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Установлено, что в декабре 2021 года представитель коммерческой организации через посредников передал должностному лицу МБУ «Дирекция благоустройства города» 200 тысяч рублей за подписание актов о приемке ремонта участка дороги. Фактически работы выполнены не были.

В отношении организации возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Отмечается, что ранее судом в отношении взяткодателя и взяткополучателя были вынесены обвинительные приговоры.