Рязанку осудили за использование маткапитала на личные нужды

Суд постановил взыскать с женщины сумму, полученную незаконным путем.

Рязанку осудили за использование маткапитала на личные нужды. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что осужденная, использовала полученный материнский капитал для личных целей, при этом она предоставила в уполномоченные органы поддельные чеки и документы о закупке строительных материалов на сумму, превышающую 80 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат) и постановил взыскать сумму, полученную незаконным путем.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.