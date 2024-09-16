Рязанка пожаловалась на неработающие информационные табло с данными о транспорте

По ее словам, информационные таблички не работают на остановках «Дом художника» в сторону площади Ленина, около ТЦ «Барс» в сторону Москвы, на улице Интернациональной, на остановке у муниципального рынка и так далее.

Рязанка пожаловалась на неработающие информационные табло с данными о транспорте. Об этом она написала в редакцию РЗН.Инфо.

По ее словам, информационные таблички не работают на остановках «Дом художника» в сторону площади Ленина, около ТЦ «Барс» в сторону Москвы, на улице Интернациональной, на остановке у муниципального рынка и так далее.

«Когда наконец начнут работать информационные табло на остановках общественного транспорта», — поинтересовалась рязанка.

Напомним, в начале июня в Рязани на остановках появились QR-коды с информацией о транспорте.