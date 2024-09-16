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Рязанец совершил разбойное нападение на супермаркет на улице Островского
Мужчина, угрожая персоналу и прохожему ножом, вынес из магазина продукты и напитки.

Рязанец совершил разбойное нападение на супермаркет на улице Островского. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился работник магазина и сообщил, что незнакомец украл из торгового зала продукты и угрожал людям ножом.

Оперативники прибыли на место и выяснили, что злоумышленник с угрозами пронес мимо кассы пакет с товарами. На улице его остановил 50-летний рязанец и отобрал похищенное, чтобы вернуть в супермаркет.

Преступник ушел, но затем вернулся с ножом и, угрожая мужчине, отнял у него пакет, после чего скрылся.

Правоохранители получили описание внешности злоумышленника и узнали по нему 32-летнего рязанца. Ранее его судили за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Полицейские узнали, что подозреваемый давно не появлялся дома и скрывается от правоохранительных органов. Сотрудники УУР совместно с коллегами из отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани разыскали и задержали рецидивиста.

По предварительной информации, мужчина пристрастился к употреблению наркотиков. Чтобы получить деньги на их покупку, он решил ограбить супермаркет и мимо касс вынес на улицу пакет с продуктами и напитками. У магазина мужчина отобрал у него похищенное. Тогда злоумышленник зашел домой к приятелю и взял у него на кухне нож. Угрожая расправой, преступник отобрал у прохожего пакет с продуктами и скрылся.

Когда его разыскали в квартире знакомых, рецидивист, перед тем как открыть дверь, спрятал нож в морозилку, но оперативники нашли и изъяли его.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ, по которой грозит до 10 лет лишения свободы.