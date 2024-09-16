Рязанец нашел таракана в картофеле фри из ресторана быстрого питания

По словам автора поста, он заказал картофель фри в одном из заведений в ТЦ «Европа» на улице Советской Армии. Таркана мужчина заметил, когда вывалил картофель из упаковки. По его словам, он лежал на самом дне.

Рязанец нашел таракана в картофеле фри из ресторана быстрого питания. Пост об этом появился в понедельник, 16 сентября, в Telegram-канале «Рязань».

По словам автора поста, он заказал картофель фри в одном из заведений в ТЦ «Европа» на улице Советской Армии. Таркана мужчина заметил, когда вывалил картофель из упаковки. По его словам, он лежал на самом дне.