Рязанцы сообщили о ночной погоне ДПС за байкером

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 16 сентября, возле центрального автовокзала.

Рязанцы сообщили о ночной погоне ДПС за байкером. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 16 сентября, возле центрального автовокзала.

«На автовокзале водитель спортивного мотоцикла пытался уехать от сотрудников ДПС по территории „Вкусно- и точка“, чем закончилась погоня — пока неизвестно», — отметили в посте.