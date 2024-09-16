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Рязанцы рассказали, какая сумма в месяц сделает их счастливыми
В Рязани «счастье» оценивают в 210 тысяч рублей. Отмечается, что в марте этого года эта сумма равнялась 205 тыс рублей, год назад (в сентябре 2023) — 183 тысячи рублей, а в марте 2023 — 170 тысяч рублей.

Рязанцы рассказали, какая сумма в месяц сделает их счастливыми. Соответствующий опрос провел сервис SuperJob.

По данным опроса, больше всего денег для счастья нужно жителям Москвы, Владивостока, Ростова-на-Дону, Тюмени и Красноярска.

В Рязани «счастье» оценивают в 210 тысяч рублей. Отмечается, что в марте этого года эта сумма равнялась 205 тыс рублей, год назад (в сентябре 2023) — 183 тысячи рублей, а в марте 2023 — 170 тысяч рублей.