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Рязанца осудят за выращивание конопли
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рязанца осудят за за выращивание конопли. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года 36-летний обвиняемый купил в сети Интернет семена запрещенных растений, которые стал выращивать в квартире. Позднее он изготовил наркотическое средство для личного употребления.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, которые изъяли из незаконного оборота более 1 кг марихуаны.

Рязанца обвиняют по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.