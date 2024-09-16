Рязанца осудят за выращивание конопли

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рязанца осудят за за выращивание конопли. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года 36-летний обвиняемый купил в сети Интернет семена запрещенных растений, которые стал выращивать в квартире. Позднее он изготовил наркотическое средство для личного употребления.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, которые изъяли из незаконного оборота более 1 кг марихуаны.

Рязанца обвиняют по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.