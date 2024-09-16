Россиян предупредили о схеме мошенников с приложениями для здоровья

Согласно данной схеме, мошенники создают фейковое приложение для здоровья, в котором могут отслеживаться активность или вести учет здорового питания.

Россиян предупредили о схеме мошенников с приложениями для здоровья. Об этой схеме РИА Новости рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

Согласно данной схеме, мошенники создают фейковое приложение для здоровья, в котором могут отслеживаться активность или вести учет здорового питания.

После его скачивания у пользователя запрашивают доступ к конфиденциальным данным, таким как история медицинских обращений, или даже к банковским данным под предлогом покупки премиум-функций.