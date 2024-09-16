Полиция ищет очевидцев смертельной аварии с мотоциклом в Рязани

Инцидент произошел 8 сентября, примерно в 21:20 в Рязани около дома № 21/24 по Первомайскому проспекту.

Полиция ищет очевидцев смертельной аварии с мотоциклом в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 8 сентября, примерно в 21:20 в Рязани около дома № 21/24 по Первомайскому проспекту. По предварительной информации, 28-летний местный житель за рулем автомобиля «Хендай Солярис» столкнулся с мотоциклом «Сузуки» под управлением 33-летнего мужчины.

В результате происшествия мотоциклист скончался на месте происшествия.

Очевидцев аварии просят обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.

Ранее был опубликован момент ДТП.