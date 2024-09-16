Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
25°
Пнд, 16
27°
Втр, 17
26°
ЦБ USD 90.93 -0.18 14/09
ЦБ EUR 100.8 0.41 14/09
Нал. USD 90.60 / 91.00 16/09 12:00
Нал. EUR 100.65 / 101.00 16/09 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
3 381
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
2 531
В Рязанском театре драмы «Большие гастроли» начались с «Пиковой дамы»
В начале спектакля зрителей предупредили: «спектакль нр...
12 сентября 11:47
2 496
Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля?
Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — к...
8 сентября 16:50
5 023
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Полиция ищет очевидцев смертельной аварии с мотоциклом в Рязани
Инцидент произошел 8 сентября, примерно в 21:20 в Рязани около дома № 21/24 по Первомайскому проспекту.

Полиция ищет очевидцев смертельной аварии с мотоциклом в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 8 сентября, примерно в 21:20 в Рязани около дома № 21/24 по Первомайскому проспекту. По предварительной информации, 28-летний местный житель за рулем автомобиля «Хендай Солярис» столкнулся с мотоциклом «Сузуки» под управлением 33-летнего мужчины.

В результате происшествия мотоциклист скончался на месте происшествия.

Очевидцев аварии просят обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.

Ранее был опубликован момент ДТП.