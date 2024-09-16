Очевидцы рассказали подробности трагедии на улице Большой в Рязани

По данным рязанцев, пешеход сидел на дороге.

Очевидцы рассказали подробности трагедии на улице Большой в Рязани. Об этом пишет Telegram-канал «Топор. Рязань».

По данным рязанцев, пешеход сидел на дороге.

«Не уходил, а когда решился отпрыгнуть от машины, не успел», — сообщили подписчики.

Напомним, авария произошла 15 сентября, вблизи дома № 60 по улице Большой. 29-летний житель города Рязани, управляя автомобилем «Ягуар», совершил наезд на пешехода.