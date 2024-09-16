На Трампа снова совершили покушение

Неизвестный мужчина направил автомат АК-47 на Дональда Трампа в его гольф-клубе в. Секретная служба открыла огонь до того, как подозреваемый успел выстрелить.

На Трампа снова совершили покушение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Покушения на экс-президента США совершили 16 сентября. Неизвестный мужчина направил автомат АК-47 на Дональда Трампа в его гольф-клубе в. Секретная служба открыла огонь до того, как подозреваемый успел выстрелить.

После этого нападавший бросил оружие в кустах и скрылся на внедорожнике, но вскоре был арестован на дороге в соседнем округе Мартин.

Трамп не пострадал.

Напомним, первая попытка покушение на бывшего президента США произошла в июле. В него выстрелили во время митинга в Пенсильвании.