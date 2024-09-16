На конкурс «Мисс Россия — 2024» поступило рекордное количество заявок

85 тысяч девушек изъявили желание принять участие в отборе.

На конкурс «Мисс Россия — 2024» поступило рекордное количество заявок. Об этом в понедельник, 16 сентября написало ТАСС, со ссылкой на директор мероприятия Анастасию Беляк.

«В Москву съезжаются 50 самых красивых, талантливых, эрудированных и харизматичных девушек России. Мы побили рекорд: в этом году у нас более 85 тысяч заявок от девушек со всей страны, которые хотели бы принять участие в конкурсе. Важно отметить, что кто-то из девушек уже известен на региональном уровне», — рассказала она.

Финал конкурса состоится 5 октября.

«В конце октября победительнице уже нужно будет улететь на международный конкурс „Мисс Вселенная“, который состоится в этом году в Мексике в середине ноября», — отметила директор.