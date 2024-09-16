Мошенники изобрели новую схему обмана после ареста основателя Telegram

Злоумышленники заманивают россиян в несуществующие инвестпроекты Павла Дурова, после чего обчищают криптокошельки жертв.

Мошенники изобрели новую схему обмана после ареста основателя Telegram. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщила Газета.Ru со ссылкой на ведущего аналитика департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгения Егорова.

Аферисты начали атаковать криптовалютных инвесторов и трейдеров. Злоумышленники заманивают россиян в несуществующие инвестпроекты Павла Дурова, после чего обчищают криптокошельки жертв.

Обманные объявления сосредоточены на обещании потенциальным жертвам бесплатной раздачи криптовалют, связанных с Telegram и Дуровым. В частности, появились сообщения под видом новостей от известных СМИ, в которых говорится, что новый инвестиционный проект Павла Дурова сделает всех людей финансово независимыми, из-за чего его и арестовали.

«Обладателям криптовалюты, в частности Toncoin, следует внимательно относиться к интернет-ресурсам в поддержку Павла Дурова или как-то использующих новость о его аресте. Привязывая свои криптокошельки к сомнительным сайтам на криптовалютную тематику, можно стать жертвой мошенничества и лишиться денег», — предупредил Егоров.