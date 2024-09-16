Власти опровергли информацию о сбитых БПЛА в Касимове и Скопинском районе

По его словам, новости о сбитом над Касимовом беспилотнике — фейк.

Иван Бахилов прокомментировал появившуюся в интернете информацию о сбитом над Касимовом БПЛА. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, новости о сбитом над городом беспилотнике — фейк.

«Данная информация не соответствует действительности», — отметил Бахилов.

В Telegram-канале опергруппы Рязанской области сообщили, что мошенники создают каналы, имитирующие официальные, про шутинг и про прилеты БПЛА.

«Кто-то искренне пугается, а кто-то тиражирует фейковую информацию в погоне за подписчиками. Вечером в воскресенье 15 сентября никаких прилетов в Рязанской области не было. Ни в Касимовском районе, ни в Скопинском, и ни в каком другом. Пользуйтесь только официальными источниками», — написали в посте.

Фото: Telegram-канал Ивана Бахилова