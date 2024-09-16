Ирина Ганина стала главой Думы Касимовского муниципального округа

Ее заместителями избрали Григория Данилова, Дмитрия Детинова и Владимира Трубочкина.

В понедельник, 16 сентября, председателем Думы Касимовского муниципального округа стала Ирина Ганина. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Отмечается, что на заседании думы за кандидатуру Ирины Ганиной депутаты проголосовали единогласно.

По данным издания, она работала в налоговой инспекции и в органах местного самоуправления. С 2015 по 2019 годы Ганина возглавляла финансово-экономический блок в городской администрации, с 2022 — в районной. Ее заместителями избрали Григория Данилова, Дмитрия Детинова и Владимира Трубочкина.

Исполняющим обязанности главы Касимовского муниципального округа стал Иван Бахилов. Ранее он работал главой администрации Касимова.

Как пишет издание, на заседании присутствовали 24 депутата, а также вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и министр территориальной политики Жанна Фомина.