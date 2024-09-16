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Эксперт спрогнозировал курс рубля на этой неделе
По его словам, российская национальная валюта остается под давлением сразу по ряду факторов. В частности, речь о падении цен на нефть и глобальной экономической ситуации, а также инфляционных ожиданиях, структурных изменениях в экономике.

Эксперт спрогнозировал курс рубля на этой неделе. Об этом в понедельник, 16 сентября, написали «Известия» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.

Согласно данным Центробанка РФ, 14 сентября доллар стоил 90,9₽, евро — 100,79₽.

«На текущий момент курс доллара продолжает движение к отметке в 91 рубль, стоит быть готовым к возможному росту до 91,5 рубля уже в ближайшее время. Коридор для российской валюты на текущую неделю: 88,6-93,4 рубля. При этом 91,5 рубля является важным уровнем, преодоление которого откроет путь к дальнейшему росту», — отметил эксперт.

По его словам, российская национальная валюта остается под давлением сразу по ряду факторов. В частности, речь о падении цен на нефть и глобальной экономической ситуации, а также инфляционных ожиданиях, структурных изменениях в экономике.

«На российскую валюту продолжат оказывать влияние следующие факторы: динамика цен на энергоносители, геополитическая обстановка и политика ЦБ», — подчеркнул Антонов.