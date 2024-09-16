Археологи рассказали о находках на Старой Рязани
Отмечается, что реставрационная полевая лаборатория позволила расчистить и законсервировать более 250 находок из черного и цветного металлов, кости и рога, камня.
Археологи рассказали о находках на Старой Рязани. Соответствующий пост появился в группе «СТРАЭ РАН».
Отмечается, что реставрационная полевая лаборатория позволила расчистить и законсервировать более 250 находок из черного и цветного металлов, кости и рога, камня.
Артефакты не только сохранены от разрушения, но и готовы к экспонированию в Историко-архитектурном музее заповеднике.