Задержан актер Евгений Ткачук

Евгений Ткачук играл главные роли в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Тихий Дон», в фильме «Как Витька Чеснок вёз Леху Штыря в дом инвалидов».Также снимался в сериалах «Король и Шут», «Мир! Дружба! Жвачка!» и других.

Задержан актер Евгений Ткачук. Об этом 15 сентября сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Ткачука подозревают в перевозке наркотиков. В питерском аэропорту Пулково во время досмотра у него нашли трубку и сверток с неизвестным веществом.

Евгений Ткачук играл главные роли в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Тихий Дон», в фильме «Как Витька Чеснок вёз Леху Штыря в дом инвалидов».

Также снимался в сериалах «Король и Шут», «Мир! Дружба! Жвачка!» и других.