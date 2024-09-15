В Рязанской области убили лося, несмотря на запрет на охоту

В Рязанской области убили лося, несмотря на запрет на охоту. Об этом 15 сентября сообщает сайт УМВД.

В отдел полиции сообщили о выстрелах в районе поселка Северный Рязанского района. Там местные жители видели подозрительную машину, а позже в лесу обнаружили место разделки убитого животного. Охота в это время запрещена.

Полицейские начали поиск машины, в которой позже они обнаружили тушу животного. За рулем находился 48-летний житель Рязани, который возвращался в город.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК. Преступнику грозит штраф в размере 500 тысяч или лишение свободы до двух лет.