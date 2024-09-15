В Ростовской области возгорание травы перекинулось на жилые дома

В Ростовской области возгорание травы перекинулось на жилые дома. Об этом 15 сентября пишет Mash.

В Аксае Ростовской области зафиксировали около 20 очагов возгорания.

Площадь возгорания сухой травы и камыша 1000 кв м, а также 1100 кв м складских помещений. Из-за ветра огонь перекинулся на жилые дома. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Из-за нулевой видимости на проходящих рядом дорогах произошло несколько ДТП.