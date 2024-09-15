Рязанские зрители раскрыли убийство в спектакле «Ножницы»

Актеры поместили героев в Рязань. Виктория Львовна, например, опаздывала, потому что «Солотчинское шоссе снова встало, а на Есенина вечная пробка». Ее поселили в самом большом доме в Солотче вместе с мужем, массажистом и поваром. Владелец салона легко выходил из себя, потому что объелся рязанских грибов с глазами и брил «пациентов на Баженова», хотя обычно такой услуги посетителям не оказывал.

Рязанские зрители раскрыли убийство в спектакле-квесте Магнитогорского академического драматического театра «Ножницы». На показе комедии в рамках Больших гастролей в субботу, 14 сентября, побывал корреспондент РЗН. Инфо.

В США спектакль по пьесе немецкого драматурга Пауля Портнера еще в конце 20 века занесли в Книгу Рекордов Гиннеса, как самую «долгоиграющую» не музыкальную постановку.

Действие происходило в салоне-парикмахерской «Последний клок». Сюжет напоминал детектив в стиле Агаты Кристи — в закрытом доме произошло убийство. Погибла талантливая пианистка Изабель, которая перестала выступать из-за несчастного случая на концерте. Женщина планировала вернуться на сцену, но кто-то заколол ее ножницами в шею.

Обаятельному сыщику Николаю Пастухову и его напарнику Михаилу предстояло понять, кто из четырех персонажей преступник. Подозреваемые — Кристина Маркова, близкая подруга пианистки; Эдуард Скоробогатов (рязанский зритель решил, что он «Красавчик» — так и называли на протяжении спектакля); бойфренд Кристины; владелец салона, вспыльчивый Антуан Курицын; светская львица с невыясненным количеством любовников Виктория Львовна Шульман.

Свидетели — рязанцы, сидящие в зале. Зрители задавали вопросы подозреваемым, комментировали действия персонажей и размышляли вместе с детективом над мотивами и обстоятельствами произошедшего.

Разыгранная сцена до появления сыщика Пастухова изображала комичный «день из жизни» непопулярного салона красоты. Действие началось еще до того, как двери зала закрыли. Актеры поместили героев в Рязань. Виктория Львовна, например, опаздывала, потому что «Солотчинское шоссе снова встало, а на Есенина вечная пробка». Ее поселили в самом большом доме в Солотче вместе с мужем, массажистом и поваром. Владелец салона легко выходил из себя, потому что объелся рязанских грибов с глазами и брил «пациентов на Баженова», хотя обычно такой услуги посетителям не оказывал.

Ближе к концу первого акта в действие включили и зрителей. Рязанцы указывали на ошибки, когда герои пересказывали события. В антракте сыщик Пастухов записывал вопросы от рязанцев. Например, почему Кристина и Красавчик называли разные сроки своего знакомства. Также обсудили поручения для помощника Михаила — перепроверить экспертизу, найти сломанные ножницы в мусорном баке и другое. Остальные актеры развлекали посетителей зажигательными танцами под песни Анны Асти и «жили» на сцене.

В финале сыщик попросил зрителей подумать кто убийца, и проголосовать. Больше всего рук подняли за Кристину, так как у нее был мотив: богатая Изабель хотела переписать на девушку свое имущество, но передумала. По сюжету погибшая пианистка должна была идти к юристу, чтобы вычеркнуть Кристину из наследства.

После актеры сыграли тот конец, который выбрали рязанцы. Кристина завидовала женщине, поддавалась на ее манипуляции и в состоянии аффекта убила подругу, когда Изабель в очередной раз стала смеяться над ней.

Интерактивную комедию завершил Пастухов: «Вы нашли убийцу, поздравляю. В следующий раз, если вы укажете на другого человека, то мы найдем все нужные улики и докажем, что это он преступник».