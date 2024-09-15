Рязанцы рассказали, как БПЛА взорвался над их домом. Обломки упали на участок
Рязанцы рассказали, как БПЛА взорвался над их домом. 15 сентября жители одного из сел прислали фото с обломками, которые упали на их участок.
«Только что над нашим домом взорвалась ракета, точнее сбила БПЛА. Осколок лежит рядом с домом, прямо на огороде. На крышу тоже что-то сыпалось», — написали собеседники.
Они рассказали, что выбежали от шума на улицу и увидели следы от взрыва на небе.
«Слава Богу — мы живы!», — заключили очевидцы.
Напомним, утром 15 сентября очевидцы сообщили о сильном грохоте и выложили фото со следами от уничтожения БПЛА. Позже Минобороны подтвердило атаку на регион. Пострадавших нет.