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Рязанцы рассказали, как БПЛА взорвался над их домом. Обломки упали на участок

Рязанцы рассказали, как БПЛА взорвался над их домом. 15 сентября жители одного из сел прислали фото с обломками, которые упали на их участок.

«Только что над нашим домом взорвалась ракета, точнее сбила БПЛА. Осколок лежит рядом с домом, прямо на огороде. На крышу тоже что-то сыпалось», — написали собеседники.

Они рассказали, что выбежали от шума на улицу и увидели следы от взрыва на небе.

«Слава Богу — мы живы!», — заключили очевидцы.

Напомним, утром 15 сентября очевидцы сообщили о сильном грохоте и выложили фото со следами от уничтожения БПЛА. Позже Минобороны подтвердило атаку на регион. Пострадавших нет.