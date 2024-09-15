Российские военные сбили два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29

Российские военные сбили два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29 за прошедшие сутки. Об этом 15 сентября сообщает в Минобороны.

Группировка войск «Юг» продвинулась в глубину обороны ВСУ и отразила десять контратак, «Восток» занял более выгодные рубежи и отразил одну контратаку противника.

Вооруженные силы поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения и цех производства компонентов для ракет, железнодорожный эшелон с иностранным вооружением, а также места хранения безэкипажных катеров;

Сбито 55 беспилотников.