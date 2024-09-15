Казахстан пожелал взять на себя роль посредника в переговорах России и Украины

Власти Казахстана по-прежнему готовы выступить в качестве посредника в переговорах между Россией и Украиной, а также предоставить им площадку для саммита. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенков, пишет LIFE 15 сентября.

«Казахстан изначально предложил свои услуги в качестве возможного посредника или же места для проведения переговоров между двумя противоборствующими сторонами. Эта позиция не изменилась», — заявил замглавы МИД Казахстана.