Бастрыкин проконтролирует проверку СК после публикации РЗН. инфо

Бастрыкин проконтролирует проверку СК после публикации РЗН. инфо. Об этом 15 сентября редакции сообщил информационный центр следкома России.

«13.09.2024 Вами размещена публикация о нарушении прав жителей многоквартирного дома в Касимове Рязанской области. Сообщаем, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход организованной по данному факту процессуальной проверки на контроль в ЦА ведомства и поручил руководителю рязанского следкома Владимиру Никешкину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — говорится в сообщении.

Напомним, Касимовцы сообщили, что в доме-памятнике архитектуры обрушился потолок. Им предложили скинуться по 100 тысяч рублей.