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В Шиловском районе произошел пожар в квартире
Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме поступило в 5:21. На первом этаже загорелась двухкомнатная квартира.

В субботу, 14 сентября, в поселке Лесной Шиловского района произошел пожар в одной из квартир пятиэтажки. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 5:21. На первом этаже загорелась двухкомнатная квартира. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Отмечается, что квартира повреждена огнем.

Также, по словам ведомства, есть пострадавший. Данные уточняются.

На место происшествия выезжали четыре человека личного состава и один пожарный автомобиль.

Позже в пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о пострадавшем.