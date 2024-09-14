В Шиловском районе при пожаре в квартире пострадал 53-летний мужчина

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В Шиловском районе при пожаре в квартире пострадал мужчина. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в субботу, 14 сентября, в поселке Лесной. Квартира загорелась на первом этаже многоквартирного дома. По данным ведомства, пострадал 53-летний мужчина. Его госпитализировали.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Ранее стало известно, что квартира повреждена огнем.