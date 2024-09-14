В рязанском лесу заметили редкий вид ежевики

По словам автора поста, ежевика сизая растет в мещерских лесах редко. «Вкус не такой яркий, как у ежевики кустистой, но тоже приятный», — говорится в сообщении.

В мещерском лесу заметили редкую ягоду — ежевику сизую. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщили в Telegram-канале «Мещерский тупик».

По словам автора поста, ежевика сизая растет в мещерских лесах редко. «Вкус не такой яркий, как у ежевики кустистой, но тоже приятный», — говорится в сообщении.

Согласно данным госохотдепартамента Тюменской области, ежевика сизая — редкий вид, занесенный в Красную книгу данного региона. Отмечается, что она растет на берегах рек в зарослях кустарников, на пойменных лугах и на лесных оврагах. Цветет в июне — июле, плодоносит в июле — августе.

Фото: Telegram-канал «Мещерский тупик»