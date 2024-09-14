В рязанском лесу заметили редкий вид ежевики
По словам автора поста, ежевика сизая растет в мещерских лесах редко. «Вкус не такой яркий, как у ежевики кустистой, но тоже приятный», — говорится в сообщении.
В мещерском лесу заметили редкую ягоду — ежевику сизую. Об этом в субботу, 14 сентября,
По словам автора поста, ежевика сизая растет в мещерских лесах редко. «Вкус не такой яркий, как у ежевики кустистой, но тоже приятный», — говорится в сообщении.
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Фото: Telegram-канал «Мещерский тупик»